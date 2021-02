Kieser-Training appelliert an die Politik

Lockdown Geschäftsführer plädiert in offenem Brief für eine rasche, sichere Öffnung

Aalen. „Wir müssen laut sein und auf uns aufmerksam machen“, erklärt Tobias Bünsow. In einem Offenen Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Minister Manfred Lucha machte er gemeinsam mit den anderen Geschäftsführern der 18 Studios von Kieser-Training in Baden-Württemberg auf die Lage aufmerksam und die auf Schäden, die der momentan andauernde Lockdown mit sich bringt.

„Sie möchten die Gesundheit unserer Bevölkerung schützen. Ihr Ziel ist es, unsere Krankenhäuser vor Überlastung zu bewahren. Beides ist auch unser Anliegen. Nur dürfen wir seit Monaten nichts dazu beitragen.“ Mit diesen Worten beginnt