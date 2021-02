Mädchen für digitale Berufe begeistern

Hochschule Aalen Explorhino Schülerlabor beteiligt sich an den Girls’ Digital Camps. An wen sich das Angebot richtet.

Aalen. Digitalisierung in der Schule ist derzeit in aller Munde. Im Rahmen der Girls‘ Digital Camps erhalten Mädchen ab Klassenstufe 6 bis 8 konkrete Einblicke in digitale Anwendungen und Berufsfelder. Die Teilnehmerinnen lernen zu programmieren und mit verschiedenen Anwendertools konkrete Problemstellungen zu lösen. Praktisches Erleben der Digitalisierung und der Kontakt mit Studentinnen aus IT- Studiengängen zeigt, wie vielfältig, kreativ, zukunftsorientiert und gesellschaftlich relevant digitale Anwendungen und Berufe sind. Ergänzend werden in der Transferphase Unternehmensbesuche und Berufsorientierungsangebote durchgeführt.

