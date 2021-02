Keller-Kunst für Heubach

Heubach. Zwei Ölbilder und eine Vielzahl von Skizzen von Franz Keller übergab Eberhard Bauder an Bürgermeister Frederick Brütting als Geschenk an die Stadt Heubach. In der Sammlung von und über Franz Keller befinden sich auch einige Dokumente aus seinem Leben und seinem Wirken in Heubach. Ebenso ein Zeichenbuch, das vermutlich auch von Franz Keller oder von Angehörigen der Familie Keller stammt. In den Besitz dieser Bilder und Dokumente ist Eberhard Bauder über seine Großeltern gelangt. Diese waren mit Franz Keller befreundet.

Franz Keller wurde am 3. Juli 1852 in Reutlingen geboren. Er studierte Medizin an den Universitäten in Tübingen,