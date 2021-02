Neujahrsempfang digital

Ellwangen

Es sind ungewöhnliche Zeiten, und in diesen muss man auch neue, kreative Wege gehen. Nicht alles läuft dabei auf Anhieb rund, manches entsteht spontan. Was für die allgemeine Situation im Lockdown gilt, gilt auch für den Neujahrsempfang des Frauenrats, der in diesem Jahr erstmals digital auf Instagram stattfand.

Oberbürgermeister Michael Dambacher rief in seinem Grußwort dazu auf, optimistisch und zuversichtlich nach 2021 zu blicken. Corona verlange zwar allen viel ab, es erschwere die Arbeit und das Leben allerorten, doch es sei bislang gelungen, recht gut in Kontakt zu bleiben und mit dem Impfstoff gebe