Gemeinsamer Appell der Bürgermeister: Rettet die Innenstädte

Schwäbisch Gmünd. Am Dienstagvormittag wenden sich die Oberbürgermeister mit einem gemeinsamen Appell an Bund und Land. In der Pressemitteilung wird gesagt, dass der Einzelhandelsverband Baden-Württemberg 12.000 Insolvenzen allein in Baden-Württemberg durch die anhaltende Schließung des Handels fürchtet. Ein Viertel der Modegeschäfte sei laut Umfrage von der Insolvenz bedroht. Es wird behauptet, dass trotz der zugesagten, aber vielfach bisher nicht ausgezahlten Hilfen, bald erhebliche Leerstände in den Innenstädten drohen würden. Die Kaufkraft würde ins Internet abwandern.

In der