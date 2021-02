Aalen. Alles hat mit dem Beobachten von Vögeln begonnen und hat sich nun zu einer großen Müllsammelaktion entwickelt. Gemeinsam nennen sich die Kinder und die Ideengeberin „Die Welt-Kinder vom Galgenberg“.

„Lucy und ich haben eines Tages die Vögel in meinem Garten beobachtet“, sagt Christine Class. Dabei sei aufgefallen, dass immer weniger Vögel in ihrem Garten zu sehen waren. „Wir fragten uns, was denn dafür der Grund sein könnte“, erzählt Class weiter. Sie haben ihre Beobachtungen dem Naturschutzbund (NABU) berichtet und erfahren, woran das liegen könnte. „Auf dem Galgenberg liegt zu viel Müll