Wie man Lebensraum für Wildvögel schaffen kann

Oberkochen. „Was ausstirbt, kommt nicht wieder“, sagt Johannes Möhrle, der gebürtiger Oberkochener, der jetzt in Aalen wohnt. Er verweist auf die Tatsache, dass der Wildvogelbestand in den vergangenen Jahren in Deutschland um bis zu 70 Prozent zurückgegangen ist.

Einige der Gründe seien die zunehmende Verstädterung und die Vereinnahmung von Natur durch den Menschen. Auch der zunehmende Trend zum Flachdach in der Gebäudearchitektur biete immer weniger Brutmöglichkeiten für Vögel.

„Jeder kann helfen“, so lautete die Devise im Sommer letzten Jahres und man gründete die Initiative „Mein-Vogelhäusle.de“.