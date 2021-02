Gestorben an der Spanischen Grippe

Abtsgmünd-Christhäuser

Im Frühsommer 1918 und in zwei weiteren Wellen im Herbst 1918 und im Frühling 1919 hat die sogenannte Spanische Grippe nach Schätzungen in Deutschland rund 400 000 Menschen das Leben gekostet. Weltweit sind je nach Schätzung zwischen 20 und 100 Millionen Menschen gestorben. Einer von ihnen ist Karl Hägele, der am 17. Januar 1919 in Christhäuser an dieser Influenza starb.

Der Großvater von Helmut Hägele, der das Leben seiner Großeltern und der Familie zusammengestellt hat, war damals 47-jährig seit dem 10. Juni 1918 „aus gesundheitlichen Gründen zurückgestellt“