Corona: DRK Aalen bietet Schnelltests

Aalen. Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes Aalen bietet am Samstag, 13. Februar, Covid-19-Schnelltests an. Zwischen 9 und 13 Uhr werden POC Antigentests als Nasenabstrich vorgenommen. Der Test dient laut DRK-Kreisverband zum schnellen Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2. Dabei handelt es sich um einen vom Bundesinstitut für Arzneimittel zugelassenen Antigentest. Telefonisch anmelden kann man sich unter (07361) 3879 333.

Wo getestet wird: Die Testungen finden in Aalen, in der Bischof-Fischer-Straße 121, am DRK-Rettungszentrum, als Drive in, in Ellwangen am Fuchseck oder in Neresheim, am Rotkreuzheim, in der Dossinger Straße