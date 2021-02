Virtuelle Modeschauen gegen den Ruin

Innenstadt Wie Einzelhändler in den sozialen Medien auf sich aufmerksam machen.

Aalen. Um im Lockdown nicht in Vergessenheit zu geraten, haben einige Modegeschäfte in der Aalener Innenstadt in den sozialen Medien verschiedene Aktionen gestartet. Von Fashionshows bis zu einem Catwalk der Modepuppen mitten auf dem Marktplatz ist alles dabei. Dennoch soll diese vorübergehende Lösung keinesfalls eine langfristige sein. „Wir hoffen, dass wir unsere Läden bald wieder öffnen dürfen“, sagt Uli Riegel, Geschäftsführer von Dr. Fashion.

Neben Dr. Fashion hat auch bereits Mode Funk eine Internet-Modenschau veranstaltet. Tamara Schmitz von Malibu Fashion hat ihre Modepuppen in den neuesten Frühjahrslooks mitten auf