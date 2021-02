AfD macht Wahlkampf in der Stadthalle

Landtagswahl Öffentliche Präsenzveranstaltung in Corona-Zeiten – warum das trotz des Lockdowns zulässig ist.

Aalen. Der AfD-Landtagsfraktionschef und Spitzenkandidat bei der Landtagswahl, Bernd Gögel, kommt zu einer öffentlichen Wahlkampfveranstaltung nach Aalen: am Dienstag, 23. Februar, 19 Uhr, in der Stadthalle. Laut AfD-Landtagskandidat Jan-Hendrik Czada, der die Veranstaltung eigenen Angaben zufolge organisiert, soll es eine Präsenzveranstaltung werden. Gögel soll als Hauptredner das AfD-Landtagswahlprogramm vorstellen, Czada will zur Bildungs- und Wirtschaftspolitik referieren.

Veranstaltungsort: Die Stadt Aalen hat dem AfD-Kreisverband Ostalb die Stadthalle vermietet. Als kommunale öffentliche Einrichtung und multifunktionaler Veranstaltungsort