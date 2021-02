Kreisparlamentarier fordern politische Courage und Wege aus der Krise

Aalen. „Inhaltslos“ und „das Papier nicht wert“ sei das Schreiben zu Impfungen aus dem Landessozialministerium, das an alle Haushalte ging, ist sich das Gremium mehrheitlich einig. „Einfach nur schlecht“, sei die Lage beim Impfen, meint Karl Hilsenbeck (Freie) und das liege nicht am Landkreis. „Chaos pur“ und „Staatsversagen“ macht Herbert Witzany (Freie) aus, „Baden-Württemberg toppt das Missmanagement der Bundesregierung“, meint er. „Telefonate um Mitternacht, um einen Impftermin in Rot am See zu bekommen – so kann man nicht mit Menschen umgehen. Die KV organisiert