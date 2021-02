Kretschmann: Wir werden keine Öffnungsorgie starten

In Baden-Württemberg gelten die nächtlichen Ausgangssperren von Donnerstag an in allen Stadt- und Landkreisen ab einem Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner im Wochenschnitt. Die Sperre reicht von 21 Uhr bis 5 Uhr. Die tagsüber geltenden Ausgangsbeschränkungen entfallen. Am Montag hatte der Verwaltungsgerichtshof Mannheim die landesweite Ausgangssperre von 20 Uhr bis 5 Uhr gekippt.Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) dämpfte vor der für Mittwoch geplanten Schaltkonferenz der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Erwartungen an weitere Lockerungen. „Die