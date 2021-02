Neue Aussicht am Klinikhotel

Aalen

Der Innenhof am Klinikhotel am Ostalb-Klinikum in Aalen, Baujahr 2005, ist in sehr schlechtem Zustand. Mangels Überdachung hat die Witterung an Fassaden, Fenstern und Jalousien „genagt“. Putz-Abbröckelungen, defekte und verschmutzte Jalousien und Jalousiekästen sowie Farbverwitterungen an der Fassade sind die Folge und vermitteln einen ungepflegten Eindruck.

Reinigung ist teuer

Wie Klinik-Vorstand Thomas Schneider am Dienstagabend in der gemeinsamen Sitzung der Kreisausschüsse Verwaltungsrat Kliniken Ostalb und Betriebsausschuss Klinikimmobilien dem Gremium berichtete, sei eine regelmäßige Reinigung