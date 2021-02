„Konfetti macht das Leben bunter“

Gumpendonnerstag Heidi Luley ist Fasnachterin mit Leib und Seele. Wie sie trotz Corona den Fasching lebt und an diesem Donnerstag trotz allem Weiberfasnacht feiert.

Aalen-Hofherrnweiler

Gumpendonnerstag, Weiberfasnacht. Rathausstürme, Straßenfasching, die Ostalb im Partymodus – in normalen Zeiten. In diesem Jahr: nichts von alledem, wegen Corona. Aber Fasching ausfallen lassen? Kommt nicht in die Tüte – „bei uns gibt’s Fasching für drhoim aus der Tüte!“, sagt Heidi Luley.

In „normalen“ Faschingszeiten findet man die fröhliche 50-Jährige aus Hofherrnweiler aktiv und mitten drin bei der Prunksitzung der Aalener Fasnachtszunft, auf der Bühne als Mitglied der berüchtigten Läschtermäuler oder bunt kostümiert bei der Weiberfasnacht.

„Verkleiden –