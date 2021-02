Schlaggawäscher räumen Ordensvorrat leer

Oberkochen. „Wenn ich einen Part in der Kampagne dieses Jahr vermisse, dann ganz besonders die Prunksitzung für Menschen mit Behinderung“, sagt der Ehrenpräsident der Schlaggawäscher, Klaus Ziemons. Die sind aber immer für eine Überraschung gut, wenn es um die Nähe zum Narrenvolk geht, die man in diesem Jahr Corona bedingt so vermisst.

Es waren gleich zwei närrische Mosaiksteine, die die Narren aus Oberkochen auf Lager hatten. Ziemons erinnerte sich an den gut bestückten Fundus in seinem „Schlaggen-Keller“.

Zusammen mit Zunftmeister Holm Roscher ging man auf „Ordenssuche.“ Schließlich kamen sage und