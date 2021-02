Triumphaler Abschied aus der Stadt

Ellwangen

Während 1871 in Frankreich weiter gekämpft wird und sich die Spitäler, auch in Ellwangen, mit verletzten Soldaten füllen, räumen in den Ellwanger Wäldern französische Kriegsgefangene das Sturmholz ab. Und man scheint mit der Arbeit der gefangenen Franzosen zufrieden zu sein. „Durch ihr fast ausnahmslos gesetztes und friedfertiges Auftreten erwarben sie sich rasch die Zuneigung der Bürger und in mehr als einem Hause waren einzelne Gefangene bald regelmäßige und gern gesehene Gäste“, schreibt Dr. Schott.

Selbst in der Abgeordnetenkammer in Stuttgart spricht man über