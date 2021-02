Hirschbachclub spendet 3600 Euro an Aufwind

Aalen. Wie die Schneekönige gefreut haben sich der Vorsitzende des Vereins Aufwind, Wilhelm Schiele, und der Geschäftsführer Bodo Wiedenhöfer über einen Spendenscheck des Hirschbachclubs in Höhe von 3600 Euro. Den überreichten Vorsitzender Christoph Rohlik und seine Finanzverwalterin Inge Diebold-Welt „vor Ort“ im Haus in der Kettelerstraße, wo am 7. Januar ein durch einen Kurzschluss ausgelöster Brand das Dachgeschoss verwüstet hatte.

„Wir hatten noch Glück“, erzählt Wiedenhöfer, „dass das am Tag passierte, an dem im Haus ein Elektriker tätig war, der das Feuer sofort bemerkte und Alarm schlug.“