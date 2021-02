Hexen richten das Virus allein im Wald

Neresheim. „Gar wütend war die Hexenschar, Corona bremste sie in diesem Jahr!“ Doch was so eine echte Neresheimer Hexe ist, die macht das Beste daraus. Fernab von Menschenscharen, heimlich und allein ziehen die Bennenbergweible aus, um den größten Übeltäter dieser Zeit vor Gericht zu stellen.

Nicht vor vielen Menschen auf dem Neresheimer Marienplatz, sondern draußen beim „Hexengericht im Bennenbergwald“ wird das „global grassierende Corona-Virus“ genau „zehn Minuten vor schwäbisch Siebane“ verurteilt.

Verzichtet haben die Hexen auch auf die ihnen sonst so eigene Geselligkeit. Umso heftiger