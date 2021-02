Narren entmachten Rathaus-Chef

Bopfingen

Mit Masken oder der Pflicht Masken zu tragen haben Narren bekanntlich keine Probleme. Aber die Corona-Pandemie hat die Fasnachter stark ausgebremst – aber eben nur ausgebremst. Viele Vereine sind kreativ und bringen den Fasching nun virtuell in die Wohnzimmer. Die beiden Bopfinger Narrenzünfte, die Burgnarren Schloßberg-Flochberg und der RuHaZu Kerkingen sind aktiv und haben das Rathaus am Gumpendonnerstag in einem Streich eingenommen.

Einige Jecken schauten aus dem Fenster des Rathauses zu, als kleine Abordnungen der Burgnarren und der Ruba Hafa Zunft, kurz RuHaZu, auf dem Marktplatz anrückten. Stellvertretend für ihre Zünfte