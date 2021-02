Puppentheater bei den Reichenbacher Narren

Hästräger Wie es dem RCV gelingt, dass trotz Pandemie etwas Faschingsgefühl in der Luft liegt.

Westhausen-Reichenbach. Was dabei herauskommt, wenn Faschingstreibende nicht so närrisch sein dürfen wie sonst, kann man derzeit beim RCV Reichenbach erleben. Denn kaum ist die erste Online-Sitzung im Netz, haben die Narren auch schon die nächste Aktion ausgeheckt. Seit Gumpendonnerstag stehen nun scheinbar steifgefrorene Figuren an der alten Auffahrt zur Bundesstraße 29 bei Westhausen-Reichenbach.

Wer genauer hinschaut, erkennt, dass jede der lebensgroßen Puppen in einem anderen Kostüm aus der Kategorie „RCV-Helau“ steckt. Ob nun im bunten Outfit der Reichenbacher Ruassgugga, als Gardemädchen in rot-blau oder im schwarzen