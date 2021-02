Zwischen Frust und Freude

Aalen

Die Telefone in den Friseurgeschäften stehen nicht mehr still. Viele Kunden wollen schnellstmöglich einen Termin ab dem 1. März; ab dem Tag, an dem die Friseure wieder öffnen dürfen. Immerhin ein Lichtblick, den Bund und Länder beim Corona-Gipfel am Mittwoch beschlossen haben. Und: Grundschulen öffnen schrittweise ab dem 22. Februar. Natürlich alles nur, wenn die Zahl der Infektionen nicht wieder in die Höhe schnellt.

Diese beiden Lockerungen bleiben aber vorerst die Ausnahme. Grundsätzlich wurde der Lockdown bis zum 7. März weiter verlängert. Weitere Lockerungen für Einzelhandel