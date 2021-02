Neue Ideen für alte Museen

Schwäbisch Gmünd. Ein Konzept für kleine Dorfmuseen, eine Politik-App, eine Mitmachaktion an Plakatwänden in Gmünd: Das sind drei von rund 500 Designobjekten, die am Wochenende bei der digitalen Semesterausstellung der Gmünder Hochschule für Gestaltung zu sehen sind. Es wird, nach fast einem Jahr Pandemie, die zweite rein digitale Ausstellung der HfG zum Abschluss des Semesters sein. Das Konzept ist im Vergleich zum letzten Sommersemester noch erweitert worden. „Neu ist eine Info-Veranstaltung, die Abschlusspräsentation und das Vortragsprogramm – damit es noch mehr nach Ausstellung aussieht“, sagt Carla Bareis von der