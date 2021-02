Gewonnen: Valentinsstrauß frisch aus der Region

Aalen. Ein ganz schwieriges Jahr bislang für die Blumenhäuser in der Region. Dennoch haben sich einige Floristen wieder an der schönen Valentinstrauß-Aktion für Abonnentinnen und Abonnenten der SchwäPo beteiligt: In Aalen waren dies die Blumenhäuser Lessle, Ulrich und Zeller sowie in Tannhausen die Gärtnerei Goldammer und in Ellwangen das Blumenhaus Widmann. Leider konnten wir in diesem Jahr die Blumensträuße an die Gewinnerinnen nicht wie gewohnt übergeben – diese wurden angeschrieben wegen der Abholung der Sträuße. Symbolisch für alle bekam Markus Braunger, Filialdirektor