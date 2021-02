Lockdown-Protest: täglich Pakete nach Stuttgart und Berlin

Aalen

Klagen. Hilferufe. Protest. Die erneute Verlängerung des Corona-Lockdowns bis zum 7. März trifft auch Aalens Einzelhändler bis ins Mark. Sie wollen es nun nicht mehr bei Worten belassen – es sollen Taten folgen: Tag für Tag, bis zum Ende des Lockdowns, werden ab sofort Protest-Pakete aus Aalener Geschäften an die Staatskanzlei in Stuttgart und ans Kanzleramt in Berlin gehen.

Die Idee: „Ein fassbarer, spürbarer Impuls“ an die Politik soll die Aktion sein, sagt Alfred Krauss, Chef des gleichnamigen Bettenhauses mit Läden in Aalen und Schwäbisch Gmünd. So wollen er und andere Einzelhändler