Die Kostümierung gegen den Ernst der Corona-Lage

Aalen

Es ist Fasnacht und wir haben eine Pandemie. Jetzt kommt es drauf an, was man draus macht. Vielleicht ist Narretei genau die richtige Antwort auf Coronazahlen, Kontaktbeschränkung und Impfdesaster? Mitglieder der Redaktionen von Schwäbischer Post und Gmünder Tagespost haben beschlossen: Wir vergessen erst einmal den Ernst der Lage und ziehen uns stattdessen ein lustiges Kostüm an.

Mal ehrlich, was gibt es Schöneres als den Fasnachtskoffer zu öffnen und vor dem Spiegel Verkleidungen auszuprobieren? Wenn man es genau betrachtet, hilft die Verkleidung sogar bei der Selbsterkenntnis. Wer bin ich und was steckt da noch in mir drin? Wie