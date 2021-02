Zoff um Brunnen und Innenstadtsanierung

Oberkochen. Spricht man von der heutigen Sprudelquelle der Gewerbesteuerentwicklung, so darf das Gestern, als die Basis dafür gelegt wurde, nicht unerwähnt bleiben.

Während die Ära Gustav Bosch die Aufbaujahre nach dem Krieg waren, in der unter anderem eine sehr umfangreiche Infrastruktur geschaffen wurde, so war die Ära seines Nachfolgers Harald Gentsch die Zeit der inneren Entwicklung, in der es darum ging, das Geschaffene zu erhalten und auszubauen.

Dessen Nachfolger Peter Traub und dem Gemeinderat ist es schließlich gelungen, in den 1990er Jahren nach dem massiven Einbruch bei Carl Zeiss aus der städtischen Schuldenfalle herauszukommen