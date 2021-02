Gisela hilft in der Not

Menschen im Corona-Alltag Die Einsatzleiterin der ökumenischen Nachbarschaftshilfe Oberkochen, Gisela Neubauer, über ihre Aufgaben in der Pandemie.

Oberkochen

Es ist ein Dienst am Nächsten, den Gisela Neubauer und ihr ehrenamtliches Team jeden Tag leisten. Die 50-Jährige organisiert die ökumenische Nachbarschaftshilfe Oberkochen. „In einer Stadt mit rund 8000 Einwohnern wird unser Engagement auch sehr benötigt, denn immer mehr Menschen werden älter“, sagt die Oberkochenerin. Seit 2012 ist sie hauptamtlich angestellt – in Teilzeit – und leitet die Einsätze der aktuell 30 bis 35 ehrenamtlichen Helferinnen. „Das ist nicht immer einfach“, erzählt die Oberkochenerin, der die Menschen am Herzen liegen. Egal, ob Kind, Jugendlicher, Erwachsener oder Senior.