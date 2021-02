Beruf oder Studium? Oder beides?

Bildung Die digitale Ausbildung- und Studienmesse „STARTit!“ in Aalen ist am Freitag, 26. Februar.

Aalen. Den 26. Februar sollten sich alle Ausbildungsplatzsuchenden rot im Kalender anstreichen. Denn die digitale STARTit-Messe Aalen ist von 9 bis 18 Uhr online besuchbar. Aber bereits ab dem 22. Februar können sich Schülerinnen und Schüler Termine für Speed-Dates mit den Ausbildern reservieren.

So funktioniert’s: Über die Onlineplattform www.startit-messen.de können Interessierte die digitale Messe besuchen und sich direkt mit Chefs und Auszubildenden austauschen. So treten Interessierte mit den Wunschbetrieben in Kontakt: In der virtuellen Messe wurde eigens eine Chat-Funktion eingerichtet. Wie bei den gängigen Messengern können