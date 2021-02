Mirko Doll geht in die sechste Saison

Beim Landesligisten TSGV Waldstetten plant man trotz der allgemein ungewissen Lage für die Zukunft. Und eine ganz wichtige Personalie haben die Verantwortlichen nun in trockene Tücher gebracht: Trainer Mirko Doll hat sein Arbeitspapier um ein weiteres Jahr bis 2022 verlängert und wird damit in der kommenden Saison in seine sechste bei den „Löwen“ gehen.

In der Saison 2016/2017 hatte Mirko Doll die Mannschaft übernommen. Im Jahr zuvor hatten die Waldstetter knapp den Abstieg aus der Landesliga verhindern können. Nach der Übernahme Dolls erreichten sie bereits in dessen Premierensaison den siebten Rang. Eine Spielzeit später