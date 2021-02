Wörter liefern buntes Jubiläum „live“ für Zuhause

Wört. Erfinderisch zeigen sich die Wörter Rotachnarren in ihrem Jubiläumsjahr und lassen sich auch von Corona nicht ausbremsen. Zum 75-jährigen Bestehen konnten Faschingsbegeisterte am Sonntag am letztjährigen Wörter Faschingsumzug teilhaben. Auf „Youtube“ und unter: „Woerter Rotachnarren“ konnten Narren das Treiben 2020 mitverfolgen.

Um 14 Uhr ging’s los. Live über den Bildschirm flimmerte das Spektakel in die Wohnstuben nach Hause. Mit Chips, Popcorn, Krapfen und süffigen Getränken ausgestattet konnten es sich die Zuschauer auf dem Sofa g bequem machen. Das Live-Ereignis wurde daheim erlebbar, die Kälte