Felicitas Vogt mit K.o.-Sieg in 90 Sekunden

Felicitas Vogt fackelt nicht lange. Die Profiboxerin aus Bargau hat ihre Gegnerin am Sonntag bei der Veranstaltung „Ab in den Ring“ im RK Boxing Gym von Weltmeister Robin Krasniqi in 90 Sekunden vorzeitig besiegt. Jetzt wartet auf die 26-Jährige ein Zehn-Runden-Titelkampf am 27. Februar in Gelsenkirchen.

„Das war eine Mega-Veranstaltung“, freute sich die Bargauerin über ihren Auftritt im bayerischen Gersthofen. Auch wenn keine Zuschauer dabei sein durften, zeugen die „Einschaltquoten“ des Livestreams bei YouTube – kommentiert von amtierenden WBC-Weltmeisterin Tina Rupprecht – von regem Interesse