NZN-Garden lassen die Beine fliegen

Online-Fasching Jede für sich und doch alle 49 Tänzerinnen der Garden gemeinsam. Wie die „Ode an die Freude“ im Coronajahr 2021 zur Passion wird.

Neresheim

Beruflich hat es Rebecca Koblizek, 25, nach ihrem Bachelor nach Ulm gezogen. Dort macht sie aktuell ihren Master. Zur Zeit natürlich online. Doch im Herzen ist und bleibt sie ihrer Härtsfeldstadt treu: „Wie es sich als waschechte Neresheimerin gehört wurde ich früh schon auf den Fasching mitgenommen. 2001 bin ich dann bei der Garde und der NZN gelandet“, lacht sie beim Telefoninterview.

Gardemädel mit Leib und Seele also. Sie hat in allen Garden getanzt. Die letzten acht Jahre davon in der Prinzengarde. Im vergangenen Jahr wechselte sie als eine der Trainerinnen zur Blau-Weißen-Garde der Narrenzunft. Gardetanz, Showtanz,