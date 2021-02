21 Prüflinge losgesprochen

Ellwangen

Unter strengen Hygienebedingungen wegen der Corona-Pandemie hat die Lossprechung der diesjährigen Winter-Gesellenprüfung der Anlagenmechaniker SHK (Sanitär – Heizung – Klima) hat im beruflichen Schulzentrum in Ellwangen stattgefunden. Im Zuge der Gesellenprüfung Winter 2021 im Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker SHK haben insgesamt 21 Auszubildende ihre Prüfung abgelegt: Elf Prüflinge in der Fachrichtung Wärmetechnik und zehn Prüflinge in der Fachrichtung Wassertechnik. In diesem Jahr wurde kein Prüfling in der Fachrichtung Lufttechnik geprüft.

Die neue gestreckte Prüfung