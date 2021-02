Sparkasse investiert in Filialen

Bilanz Bank plant keine Schließungen, sondern will in Niederlassungen investieren.

Aalen. Mehr als fünf Millionen Euro an Aufträgen hat die Kreissparkasse Ostalb an regionale Handwerker und Dienstleister im vergangenen Jahr vergeben, um Filialen im Ostalbkreis zu erneuern oder zu modernisieren. 2020 waren die Niederlassungen in Spraitbach, Bettringen und Neuler an der Reihe, das dritte Obergeschoss in der Aalener Hauptstelle wurde überdies umgebaut. 2021 folgen dann unter anderem die Geschäftsstellen in Unterschneidheim und Ebnat.

„Die Filialen erleben nach der Corona-Pandemie ihren zweiten Frühling“, führt Vorstandschef Markus Frei als einen der Gründe an. Zudem soll noch in diesem Jahr der Kundenempfang