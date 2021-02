Impfstoff der Härtsfeldnarren

Neresheim

Das ist wirklich eine ganz seltsame Situation.“ Markus Jäger, der Zunftmeister der „Kretzentalweible“ bei den Neresheimer Härtsfeldnarren, kann die Stimmung kaum in Wort fassen. Seit 1988 gibt es die Zunft in Neresheim. Da sich die rund 95 aktiven Hästräger ganz auf die Straßenfasnacht konzentriert haben, stehen sie natürlich nicht so sehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit, wie die größere Narrenzunft Neresheim (NZN), mit ihren namhaften Veranstaltungen. Trotzdem sind „Bürsten Balthes“ und „Kretzentalweible“ viel und sehr gerne gesehene Gäste