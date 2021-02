Das Jahr der virtuellen Fasnacht

Ellwangen

Vielleicht wird 2021 als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem die Fasnacht endgültig den Sprung ins Internet schaffte. Wenn der Spaß in der Gruppe coronabedingt ausfällt, ergeben sich neue Möglichkeiten. Das haben einige erkannt und das Publikum kommt auch per Mausklick: Der Film vom Modellbau-Fasnachtsumzug in Neuler, online seit Sonntag 13.30 Uhr, hatte nach 21 Stunden 8000 Abrufe, der Film der Pennäler Schnitzelbank nach 16 Stunden 5076.

Dass auch Live-Veranstaltungen möglich sind, beweisen die Laienspielschar aus der hinteren Ledergasse und die Narrengruppe Dostal: sie hatten zur ersten Prunksitzung auf Zoom geladen