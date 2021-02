Essen zum Mitnehmen ist gefragt

Benefiz Die Vesperkirche in der „Pandemie-Version“ ist erfolgreich. Was Organisationsleiterin Corinna Pavel über das Angebot in der Sängerhalle berichtet und warum es Spenden braucht.

Aalen-Wasseralfingen

Halbzeit bei der Wasseralfinger Vesperkirche, bei der erstmals vieles anders ist als in den Jahren zuvor, als in der evangelischen Magdalenenkirche die Tische gedeckt waren.

Trotz allem – die Aktion kommt sehr gut an bei den Menschen. Auch an diesem Montagmittag. Es gibt Chili con Carne. Verpackt in Tüten – eine Vesperkirche zum Mitnehmen eben. Corona wegen. Im Nebenraum der katholischen Sängerhalle stehen 200 Dosen. Die hat die „Liederhalle“ Hofen geliefert. Sie sorgt – abwechselnd mit anderen Gaststätten und den Wasseralfinger Metzgereien – für die Essen. In einer Kiste liegen jede