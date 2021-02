Der Laden ist ihr Herzensding

Menschen im Corona-Alltag So schnell gibt Cornelia Gangl nicht auf im Lockdown. Die 59-Jährige brennt für ihre kleine Damen-Boutique in der Helferstraße.

Aalen

Wovor Cornelia Gangl noch vor wenigen Wochen gezittert hatte, ist jetzt bittere Wahrheit: Der Lockdown hält an, wurde um drei Wochen verlängert. Und ob sie dann tatsächlich am 8. März wieder ihre kleine Boutique „Louise Fashion“ in der Helferstraße aufsperren wird, hängt nicht nur an der Politik. „Das hat auch was mit der Psyche zu tun“, sagt die 58-Jährige.

Wie aktuell so viele Geschäftsinhaber und Gastronomen fühlt sie sich von der Politik an der Nase herumgeführt. „Zuerst war die Perspektive Ende Januar. Jetzt hatte ich mich auf Mitte Februar fixiert. Und plötzlich heißt es weiter ausharren bis