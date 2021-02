Bürgermeisterin von Neuler wurde online abgesetzt

Neuler. Die diesjährige Absetzung der Bürgermeisterin Sabine Heidrich war sehr innovativ. Die Neulermer Narren hatten sich ein Konzept überlegt, wie sie unter Einhaltung der Coronaverordnung auftreten konnten. Und wie schon beim Fasnachtsumzug wählten sie ein digitales Format und die Verbreitung über das Internet.

Über den heimischen Bildschirm konnte jeder an dem Online Video Stream teilnehmen. Als Format wurde ein Fernsehprogramm gewählt. In verschiedenen Clips wurden Neulermer Themen in Sendungen wie zum Beispiel „Aktenzeichen YZ“ oder einem Wetterbericht behandelt.

Angeprangert wurde unter anderem die Namensfindung für