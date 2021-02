Diskussion über modernes „Klepperle“ beschleunigen

Göppingen / Gmünd. Die Göppinger Kreisgruppe des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) und der Fahrgastbeirat (FGB) des Landkreises Göppingen im Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) fordern ein Informations- und Koordinierungsbüro, das Ideen für eine Reaktivierung der Bahntrasse zwischen Gmünd und Göppingen und der Voralbbahn zwischen Göppingen und Kirchheim bündelt. Dazu haben Vertreter beider Organisationen einen Brief an Verkehrsminister Winfried Hermann, Vertreter der Regionen Stuttgart und Ostwürttemberg und an die Landräte Dr. Joachim Bläse im Ostalbkreis, Edgar Wolff im Kreis Göppingen und Heinz Eininger im Kreis Esslingen