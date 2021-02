Thilo Rentschler kritisiert „Hickhack“ um Schnelltests

Pandemie Der Aalener OB sieht nicht ein, dass die Kommunen die Tests an Schulen und Kitas finanzieren sollen. Er sieht vielmehr Land und Bund in der Pflicht.

Aalen

Kritik am „Hickhack“ um den Einsatz von Schnelltests mit Blick auf die Wiederöffnung von Grundschulen und Kitas in Baden-Württemberg am kommenden Montag übt Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler in seiner Funktion als Vorsitzender der Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) BadenWürttemberg.

„Durch das grün-schwarze Hickhack ging wertvolle Zeit verloren“, heißt es in einer Pressemitteilung Rentschlers. Tagelang hätten Sozialminister Lucha und Kultusministerien Eisenmann über die richtige Schnellteststrategie für Grundschulen, Kitas und Kindertagespflege gestritten, wenn diese am