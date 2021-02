Die Kinder brauchen die Nähe

Schwäbisch Gmünd-Großdeinbach

Carola Herber ist im Laufe des vergangenen Jahres in viele Rollen geschlüpft: von einer Kontaktpersonen-Nachverfolgerin und Hygienekonzept-Entwicklerin über eine EDV-Fachkraft bis hin zur Telefonauskunft. Doch eigentlich ist die 50-jährige Großdeinbacherin Erzieherin in der Villa Holder in Großdeinbach – und arbeitet am liebsten am Kind. Derzeit hat sie dazu intensiver Gelegenheit als sonst, weil sie und ihre beiden Kolleginnen in der Gruppe lediglich neun Kinder in der Notbetreuung haben – statt sonst 22.

Ab kommender Woche, wenn die Kitas stufenweise wieder öffnen, werden es um die ... sein.