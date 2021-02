Amazon und Schoell wollen ins Benzfeld

Wirtschaft Die Hermann Schoell GmbH will sich nahe des Firmensitzes in Hussenhofen erweitern – auf der Fläche, für die auch der Internetverkaufskonzern Amazon Interesse bekundet hat.

Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen

Die Beschläge-Großhandlung Hermann Schoell GmbH mit Sitz in Hussenhofen will sich vergrößern. Der perfekte Platz dafür wäre das Grundstück im nahe gelegenen Gewerbegebiet Benzfeld, sagt Firmeninhaber Philipp Schoell. Konkret die Wiese zwischen der Fleiga, dem aktuellen Rohbau einer Autowerkstatt und der B 29. Für dieses 18 770 Quadratmeter große Grundstück zeigte allerdings auch der Internetverkaufskonzern Amazon Interesse, der dort ein Verteilzentrum errichten will. Diese Pläne stellten Amazon-Vertreter Gmünder Stadträten bei ihrem Besuch