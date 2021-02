Hofer und Speitelsbach treten an

Bürgermeisterwahl Am 14. März wird in Essingen gewählt. Der Gemeinderat will keine öffentliche Bewerbervorstellung.

Essingen. Essingerinnen und Essinger haben am 14. März die Wahl: Zwei Männer bewerben sich um den Bürgermeisterposten in der Gemeinde an der Remsquelle. Kandidat Nummer eins: Wolfgang Hofer (57), Bürgermeister in Essingen seit 1997. Kandidat Nummer zwei: Samuel Speitelsbach (34), Ingenieur und Dauerbewerber bei Bürgermeisterwahlen. Speitelsbach hat sich 2019 bereits um den Chefposten in Heubach beworben. Damals erhielt er 3,7 Prozent der Stimmen. Zuhause ist er in Ravenstein-Hüngheim im Neckar-Odenwald-Kreis. Beworben hat er sich jüngst etwa in Eschbronn (Landkreis Rottweil) und Schömberg (Landkreis Calw).