Die Narren rund um den Ipf sind traurig, aber aktiv

Bopfingen. Es ist ruhig in Bopfingens Straßen an diesem Wochenende. Am Samstag wäre in Kerkingen ein riesiger Umzug gewesen, doch hier herrscht am Samstagnachmittag genauso eine Leere, wie am Rosenmontag in Schloßberg. Kein Narr ist unterwegs, keine Musik dröhnt durch den Ort und niemand heizt die Besucher an.

In Schloßberg meint eine Anwohnerin: „Wenigstens muss ich nicht das Konfetti zusammenkehren.“ Dann berichtet sie von ihrer Enkelin, die traurig daheim sitzt. Schließlich ist die Enkelin von Kindesbeinen an bei der Garde der Burgnarren dabei. Für Albert Kratzel, Ortsvorsteher und Gründungsmitglied