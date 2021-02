Kultur in der Rätsche auch im Lockdown

In der Geislinger Rätsche bleiben die Kulturmacher trotz fehlender Livemöglichkeiten wie vielerorts weiter am Ball. Drei weitere Termine stehen in diesem Monat noch auf dem Programm. Nicht live, aber live im Stream kann man dabei sein.

Comedy mit Nikita Miller steht am Freitag, 19. Februar, 20 Uhr, unter dem Motto „Auf dem Weg ein Mann zu werden“ auf dem Programm. Nikita Miller, 1987 in Kasachstan geboren, in Stuttgart aufgewachsen, bezeichnet sich selbst als comedic Storyteller. Miller, auf der Suche nach der großen Liebe, durchlebt dabei einen Fehlschlag nach dem anderen bis ihm gesagt wird: „Hör endlich auf deine Zeit