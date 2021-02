Corona-Hex‘ auf dem Scheiterhaufen

Westhausen-Reichenbach

Schaurig schön ist es schon immer, wenn am Faschingsdienstag die Hex‘ auf dem Scheiterhaufen landet. Obwohl sie in diesem Jahr mancherorts sogar eher in ihrem Versteck bleiben musste.

Nicht so in Westhausen-Reichenbach. Denn dort wurde sie zum Faschingsauftakt am 11. November 2020 noch in der Hoffnung heraus gelassen, dass sie dem Corona-Virus den Garaus machen könnte. Das Urteil folgte jetzt auf den Fuß. „Die Entscheidung ist gefallen – die Hex‘ wird verbrannt“, richteten die Vereinsobersten des RCV Reichenbach. Als Begründung wurde von Vorstandsmitglied Beatrix Strobel die herbe Enttäuschung