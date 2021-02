VfR-Fans denken an die Alltagshelden

Aalen.

Die Fan-Interessengemeinschaft VfR Aalen hat sich auch in diesem Jahr eine schöne Valentins-Aktion einfallen lassen. In diesem besonderen Jahr wollten die Fans der IG denen eine kleine Freude machen, die in der Pandemiezeit besonders gefordert sind. Zielgruppe waren heute die Pflegekräfte und Mitarbeiter in den Senioren- und Pflegeheimen. Diese sind ja bekanntlich während der Pandemiewelle physisch und psychisch besonders starken Belastungen ausgesetzt.

Diesen „Alltagshelden“ wollte man heute „Dankeschön“ sagen und mit Blumen und Goodies eine kleine Valentinsfreude bereiten. Über 20 Frauen