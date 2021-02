WM-Ticket für Vogt und Rupprecht

An beiden Skispringerinnen des SC Degenfeld führt wie erwartet kein Weg vorbei: Bundestrainer Andreas Bauer hat sich entschieden, mit Carina Vogt und Anna Rupprecht bei der Weltmeisterschaft in Oberstdorf auf Medaillenjagd zu gehen. Hinzu kommen Katharina Althaus und Juliane Seyfarth. Das vierköpfige Aufgebot wurde am Mittwoch vom DSV offiziell bekannt gegeben. Die fünfte und letzte Starterin im deutschen WM-Team wird beim Weltcup in Rasnov ermittelt – zwischen Selina Freitag, Luisa Görlich und Agnes Reisch.

Die Oberstdorferin Katharina Althaus war von Anfang an gesetzt. Keine Diskussion gab’s nun auch bei Carina Vogt und Anna